В Ставрополе ночью пять человек пострадали в ДТП

В Ставрополе ночью на улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 23-летний управляющий автомобиля BMW не уступил дорогу при левом перестроении автомобилю Lada Granta под управлением 19-летнего гражданина. В результате травмы получили оба водителя, а также три пассажира Granta — девушки 20 и 19 лет.

Установлено, что на момент ДТП оба водителя были трезвы, злостными нарушителями не являются. Детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности участников устанавливают правоохранители.

Константин Соловьев