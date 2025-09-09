В Ярославской области выросли доходы жителей

По данным Ярославльстата, среднедушевые денежные доходы в Ярославской области в первом полугодии 2025 года составили 53 540 рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Аминов.

Регион занял девятое место в Центральном федеральном округе и 39-е место по России. Реальные доходы, с учетом инфляции, в январе-июне 2025 года увеличились на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Для сравнения, по всей России этот показатель составил 6,9%.

Антон Голицын