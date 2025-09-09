Пермский химкомбинат выпустил юбилейную — 40-тысячную тонну импортозамещающей карбоновой кислоты

АО «Сибур-Химпром», участник федерального проекта «Производительность труда» нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», достиг производства 40 тыс. тонн карбоновой кислоты с концентрацией 95%. Пермский завод — единственное в России предприятие такого профиля, покрывающее весь российский рынок и частично замещающее импорт. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков поздравил коллектив с этим знаменательным достижением. «Пермский завод — важное звено в большой семье СИБУРа. Сегодняшнее достижение подтверждает, что отечественная химия способна конкурировать и успешно заменять импортные аналоги, наращивая производственные мощности и повышая качество. Мы гордимся тем, что можем поддерживать отрасль и вносить вклад в развитие экономики страны»,— отметил господин Леньков.

Карбоновая кислота является компонентом для производства сиккативов, растворителей, оловоорганических соединений, а также для выпуска охлаждающих жидкостей, ингибиторов коррозии, смазочных материалов и даже косметических средств и тканей. Мощность производства 2-этилгексановой кислоты на «Сибур-Химпроме» достигает 8,2 тонны в сутки, в ближайшее время планируется выйти на показатели свыше 9 тонн в сутки.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста. В условиях санкций, введенных против России, спрос на отечественные технологии и решения только растет. «Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в крае»,— заявлял Дмитрий Махонин.

АО «Сибур-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР-Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «Сибур-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.