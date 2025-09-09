Роман Ефимов провел в Удмуртии рабочую встречу с делегацией из Узбекистана

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов провел рабочую встречу с делегацией из Узбекистана во главе с заместителем хокима Кашкадарьинской области Олимхоном Рустамовым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Цель визита — расширение партнерских связей в сфере бизнеса, туризма и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Наши предприниматели экспортируют в Узбекистан мебель, нефтегазовое оборудование, мини-ГЭС, лакокрасочные материалы, молочную продукцию и древесину. Мы закупаем в Узбекистане текстиль, пластмассу, продукцию химической промышленности. Уверен, у нас еще много точек соприкосновения»,— сказал на встрече Роман Ефимов.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина в рамках встречи рассказала делегации о разработанном «коробочном решении» по строительству комплекса по производству одежды сегмента «масс-маркет» в Ижевске. «Удмуртия стабильно импортирует текстиль из Узбекистана. Так, в 2024 году мы закупили у партнеров предметы одежды ручного и машинного производства на общую сумму более $290 тыс., что больше показателя 2023 года в 2,5 раза»,— добавила госпожа Слугина.

Заместитель хокима Кашкадарьинской области также встретился с бизнесменами республики. В их числе были компания «Сварогъ», «Дистрибушн Групп», агропарк «Инновация», сервисная геофизическая компания «Удмуртнефтегеофизика». Для Олимхона Рустамова в Удмуртии запланированы еще несколько встреч с ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ предприятий по изготовлению промышленных изделий, молочной и кондитерской продукции, а также посещение Сарапула и других туристических мест республики.

Полина Сичинава