С новосибирского коуча взыскали 60 млн рублей за незаконное обогащение

Новосибирский облсуд оставил в силе решение о взыскании в доход государства 60 млн руб. с коуча, который преподает духовные практики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель заключил договор займа с аффилированным лицом. Таким образом, коуч пытался незаконно вывести со счета деньги, полученные от оказания эзотерических услуг.

По данным прокуратуры, на счет предпринимателя длительное время поступали средства. «В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений», однако преподаватель духовных практик не смог этого сделать.

Чтобы обойти запрет, коуч инсценировал наличие несуществующего долга, благодаря чему получил исполнительный документ и попытался вывести средства.

Александра Стрелкова