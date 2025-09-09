Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия Уфы потратит до 95 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Октября

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы объявило открытый конкурс на ремонт четной (восточной) стороны проспекта Октября на участке между улицей Шафиева и бульваром Саид-Галиева.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 95,3 млн руб., средства будут предоставлены из городского бюджета, следует из проекта контракта, опубликованного на сайте госзакупок.

До 5 июня 2026 года подрядчик должен заменить бетонные бордюры на гранитные, а асфальтобетонное покрытие — на тротуарную плитку. Необходимо обустроить велодорожки, заезды, посеять газон и посадить 97 пирамидальных европейских лип.

Итоги конкурса будут подведены 30 сентября.

Идэль Гумеров