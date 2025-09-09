В Казани 8 сентября в четырех ДТП пострадали 5 человек

В Казани 8 сентября зарегистрировано четыре ДТП, в которых получили травмы четыре взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Вчера машина наехала на пешехода во время движения назад, также произошла авария с участием водителя электросамоката и два столкновения автомобилей. Всего поступило 199 сообщений о ДТП.

Сотрудники ГАИ за сутки задержали шесть водителей в состоянии опьянения и пять граждан за рулем без водительских прав. По подозрению в совершении преступления трех человек доставили в отделения полиции.

Марк Халитов