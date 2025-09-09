Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре из ТРК «Вива Лэнд» эвакуированы более 300 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном комплексе «Вива Лэнд» в Самаре вечером в понедельник, 8 сентября. Сообщение о происшествии в Кировском районе города, на проспекте Кирова, 147, поступило на пульт оперативных служб в 18:07 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На место прибыли пожарные и выяснили, что сигнализация сработала ложным образом в цокольном этаже здания. Никто не пострадал и не погиб.

Из ТРК эвакуировались 310 человек. Детей среди них не было. В настоящее время ТРК работает в штатном режиме.

