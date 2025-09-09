Суд наказал астраханца за распространение ложной информации о действиях ВС РФ

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурант размещал в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Он делал это по месту жительства в Ленинском районе Астрахани.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. По решению суда фигурант получил 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Павел Фролов