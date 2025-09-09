Региональный оператор коммунальных сервисов вдвое увеличил объем заключенных контрактов

Краевое ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС, 100% долей в собственности Фонда развития Пермского края) стало поставщиком еще в 20 контрактах на сумму около 25 млн руб. Каждый из контрактов заключен на выполнение работ по установке автоматизированной системы мониторинга учета коммунальных ресурсов. Заказчиком выступают 20 больниц в Пермском крае.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «РОКС» увеличило в 2025 году число полученных контрактов в два раза: с 25 млн руб. в начале года до 51 млн руб. Общее число контрактов выросло с 25 до 41.

ООО «РОКС» было создано в 2022 году для организации учета и мониторинга качества коммунальных услуг. ООО занимается внедрением специальной автоматизированной интеллектуальной системы (АИС РОКС) на объектах социальной инфраструктуры, прежде всего в больницах, школах и детсадах. IT-продукт проводит многоуровневый анализ данных с установленных датчиков и предлагает рекомендации по сокращению потребления энергоресурсов (тепла, воды и электричества). Интеллектуальная система была разработана пермским ООО «Айти-М». В компании считают, что ее решения могут снизить расходы на коммунальные услуги в зданиях на 20–30% и на 15–20% в помещениях, где уже есть автоматика. За пять лет все бюджетные организации в регионе должны будут перейти на специальную систему контроля подачи ресурсов.

Минувшей весной госкомпания АО «ФРПК» приобрела контрольный пакет долей РОКС у частных инвесторов из ООО «Энергосервис плюс».

В мае Законодательное собрание Пермского края утвердило поправки в бюджет, которыми предусмотрено выделение 55,7 млн руб. на внедрение систем контроля качества тепло- и водоснабжения в учреждениях здравоохранения и 58 млн рублей - на аналогичные работы в учреждениях образования. Средства будут направлены для работы на 116 объектах 43 медучреждений. Также предусмотрены расходы на энергетический мониторинг в учреждениях среднего профессионального образования.