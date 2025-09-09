Республика Алтай увеличит доходы и расходы бюджета 2025 года

Правительство Республики Алтай согласовало изменения в бюджет региона 2025 года. Заседание кабмина проходит 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно поправкам, доходы бюджета увеличиваются на 2,2 млрд руб. до 42,9 млрд руб. Расходы вырастут на 2,13 млрд руб. до 44,86 млрд руб. Дефицит в новой редакции составит 1,95 млрд руб.

По словам главы республики Андрея Турчака, из суммы дополнительных доходов более 1 млрд руб. приходится на поступления из федерального бюджета по результатам рабочей поездки в Горный Алтай премьер-министра Михаила Мишустина.

«План по собственным доходным источникам скорректирован за счет увеличения налогооблагаемой базы… Основной рост отмечен по налогу на прибыль за счет финансово-хозяйственной деятельности предприятий, по НДФЛ ассигнования увеличены на 342 млн руб. А также по налогу на имущество по подгруппе доходов от использования имущества на 271 млн руб.»,— уточнила вице-премьер, министр финансов Ольга Завьялова.

Предполагается, что изменения в бюджет 2025 года будут внесены на сессии госсобрания — эл курултая республики 24 сентября.

Валерий Лавский