В Ярославле Комсомольский мост ремонтирует «Олимп-Строй»

В Ярославле начался ремонт Комсомольского моста, сообщили в мэрии города. Работы выполняет ООО «СК Олимп-Строй», контракт с которым опубликован на портале госзакупок. Стоимость работ — 25,05 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аукцион по выбору подрядчика был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Заказчик, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля, получил согласование на заключение контракта с единственным поставщиком.

Ремонт пройдет в два этапа и должен завершиться 1 ноября 2025 года. Первый этап, до 20 октября 2025 года, включает подготовку и устройство гидроизоляции. Второй этап — асфальтировка и монтаж деформационных швов. В контракте прописаны гарантии: нижний слой покрытия должен продержаться 5 лет, а верхний слой — от 6 до 7 лет в зависимости от интенсивности движения.

Антон Голицын