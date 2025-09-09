В Татарстане сегодня ожидается до +19 градусов

Во вторник, 9 сентября, в Республике Татарстан прогнозируется переменная облачность без существенных осадков и температура до +19°C. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер будет северный и северо-восточный силой 6–11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +14...+19°C.

В Казани также установится переменная облачность без существенных осадков. Ветер в столице республики достигнет 6–11 м/с с порывами до 13 м/с. Дневная температура в городе составит +17...+19°C.

Анар Зейналов