Суд поручил затребовать информацию об испанских счетах экс-владельца автохолдинга

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство финансового управляющего бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина о направлении запроса в министерство юстиции Испании с просьбой предоставить информацию о счетах должника.

Сергей Шаклеин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин.

Ранее управляющий просил предоставить информацию об остатках средств на банковских счетах, открытых должником в испанских Kutaxabank, Bankya и Bankia SA в 2007–2014 годах, а также сведения о счетах Сергея Шаклеина в иных банках Испании. Запрос будет сделан на основании конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, договора о правовой помощи по гражданским делам.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.