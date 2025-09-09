Совет по реализации строительной политики создается в Новосибирской области

При губернаторе Новосибирской области будет создан совет по реализации строительной политики. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

В положении о совете указывается, что он является совещательным органом для выработки предложений по реализации государственной политики в строительной сфере. В числе основных функций новой структуры названо «рассмотрение и согласование заданий на архитектурно-строительное проектирование, разработанных государственными заказчиками в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Новосибирской области» в объеме от 50 млн руб.

Председателем совета, в состав которого вошли 15 человек, является Андрей Травников. Заместителем председателя — вице-губернатор Роман Теленчинов.

Валерий Лавский