Житель Хакасии получил год условно за реабилитацию нацизма в соцсетях

Верховный суд Республики Хакасия вынес приговор в отношении местного жителя по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Подсудимому назначили год условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на три года, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела разместил на своей странице в одной из социальных сетей сообщения с негативной оценкой Дня Победы в Великой Отечественной войне. По данным республиканской прокуратуры, события, о которых идет речь в уголовном деле, происходили в декабре 2024 года.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Хакасии.

Александра Стрелкова