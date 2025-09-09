Суд в Москве арестовал торговца ювелирными изделиями по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия вынес решение о заключении под стражу индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС 9 сентября со ссылкой на материалы судебной картотеки. Фигурант занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также вел фермерскую деятельность.

В суде решение не комментируют. Аналогичные уголовные дела, включая сопровождение на этапе предварительного следствия, рассматриваются в закрытом режиме

Сергей Деревянко арест пока не обжаловал. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

Эрнест Филипповский