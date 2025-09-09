Китайская ракета «Цзелун-3» успешно вывела на заданную орбиту 11 спутников

Ракета-носитель «Цзелун-3» (Dragon-3), стартовавшая с морской площадки, вывела на заданную орбиту 11 спутников группы Geely Constellation 05, сообщила China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Запуск состоялся в 3:48 по пекинскому времени 9 сентября близ города Жичжао провинции Шаньдун.

Ракета-носитель «Цзелун-3» была разработана Первой академией CASC. Она оснащена четырехступенчатым твердотопливным двигателем тандемной конфигурации и в основном используется для запуска космических аппаратов на солнечно-синхронные и низкие околоземные орбиты. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 1,5 т грузов.

Это седьмой запуск ракеты, и второй — для целей улучшения быстрой сетевой связи спутниковой группировки Geely.

Эрнест Филипповский