Николай Прохоркин забросил первую шайбу омского «Авангарда» в новом сезоне

«Авангард» начал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2025/2026 с домашнего поражения. В Омске он уступил казанскому «Ак Барсу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Прохоркин

Фото: ХК «Авангард» Николай Прохоркин

В каждом из первых двух периодов казанцы забросили по шайбе и перед заключительной 20-минуткой вели 2:0. В середине третьего периода Николай Прохоркин забросил первую шайбу «Авангарда» в сезоне, но сравнять счет хозяевам так и не удалось.

«Мы провели два плохих периода, в третьем исправились, могли сравнять, но в концовке немного не хватило мастерства и наработок»,— привел сайт КХЛ комментарий нападающего «Авангарда» Дмитрия Рашевского.

Валерий Лавский