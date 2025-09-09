Korean Air пришлет самолет за задержанными в США корейскими рабочими

Зафрахтованный авиакомпанией Korean Air Boeing 747-8i в среду вылетит в США, чтобы доставить домой более 300 южнокорейских рабочих, задержанных в ходе масштабного иммиграционного рейда, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на свои источники. Почти 475 рабочих были задержаны 4 сентября на стройплощадке аккумуляторного завода Hyundai Motor Group-LG Energy Solution Ltd. в Джорджии, часть из них отпустили. Американские службы установили, что они незаконно работали в США, причем у многих из них были краткосрочные визы или визы для отдыха, по которым работать запрещается.

Борт вылетит из аэропорта Инчхон и прибудет в Атланту. Власти Джорджии планируют перевезти туда южнокорейских рабочих из СИЗО иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Фолкстоне (в 428 км от Атланты).

Южная Корея спешит вернуть своих рабочих, чтобы они добровольно покинули США, а не подверглись депортации. Известно, что иммиграционные власти США изначально предлагали два варианта: немедленная депортация и ограничение на въезд в США на пять лет или многомесячный судебный процесс под стражей.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у южнокорейских компаний, многие из которых усомнились в надежности США как объекта южнокорейских инвестиций. Многие компании были вынуждены пересмотреть риски и оценки политического климата для ведения бизнеса в Америке.

Эрнест Филипповский