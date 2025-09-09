Планировавшего воевать за Украину жителя Алтайского края приговорили к 9 годам

2-й Восточный окружный военсуд вынес приговор жителю Алтайского края, который, по данным спецслужб, планировал уехать на Украину и примкнуть к ее военизированному подразделению. За приготовление к государственной измене (ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участию в террористической организации (ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) ему назначили девять лет лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме и шесть — в исправительной колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал суда.

В материалах суда указывается, что в марте 2025 года обвиняемый установил контакт с представителем признанной террористической и запрещенной в РФ организацией «Легион "Свобода России"». Ему он сообщил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины в составе данной организации. При попытке убыть на территорию Украины жителя Алтайского края задержали силовики.

Илья Николаев