ВЦИОМ: молодежь России готова учить китайский язык

Около 50% россиян в возрасте 14—35 лет при возможности выбора готовы были бы изучать китайский язык, говорится в сообщении аналитического центра ВЦИОМ по итогам проведенного исследования. В августе статслужба опросила более 2 тыс. граждан РФ данной возрастной группы.

Около 19% опрошенных привлекает японский язык, примерно 10% предпочли бы корейский. Суммарно почти 80% были бы готовы взяться за язык страны дальневосточной Азии, если бы получили возможность выбора.

Задавались и вопросы с целью выявления интереса к культуре восточных государств. Выяснилось, что культура Японии привлекает 36% опрошенных, Китая — 23%, Южной Кореи — 10%. При этом 21% респондентов ответили, что им интересны традиции всех этих стран. Лишь 7% заявили об отсутствии всякого интереса.

Около 45% опрошенных высказали мнение, что культуры Японии и Китая более закрыты, самобытны, сохраняют исторические традиции и уклады. Большинство выделяют кухню этих народов. «Помимо кухни японская культура привлекает молодежь автопромом и мультипликацией, южнокорейская — гаджетами, а китайская — гаджетами и историей, традициями»,— говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский