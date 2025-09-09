ДВЖД с начала года сократила погрузку на 4,9%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—августе сократилась на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 47,8 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,5%, более чем до 162,4 млрд тарифных тонно-километров.

Cпад, в основном, пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 5,2%, до 6,3 млн т), лесных грузов (на 8,9%, до 1,7 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 15,3%, до 313,9 тыс. т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4%, до 23,3 млн т). Помимо этого, уменьшилась в объемах погрузка чермета (на 4,1%, до 576,5 тыс. т).

Вместе с тем, зафиксирован рост в 4,3 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 684,8 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руды (на 16,3%, до 2,2 млн т), и зерна (почти на 30%, до 103,7 тыс. т).

В августе на станциях ДВЖД погружено 6 млн т грузов, что на 6,8% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 20,3 млрд тарифных тонно-километров — с ростом на 3,6%).

Эрнест Филипповский, Хабаровск