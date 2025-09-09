Песков рассказал, что много раз сталкивался с телефонными мошенниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что ему много раз звонили мошенники, но он ни разу не поддался на их уловки.

«Звонили. Много лет уже звонят. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел»,— сказал он в разговоре с агентством.

По словам господина Пескова, его родственники оказывались «прямо на грани» обмана. Однако он отметил, что их удалось предостеречь «абсолютно чудом».