Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дом Dior предлагает услугу кастомизации посуды

Подразделение Dior Maison запустило новый сервис Make Me Own Table, который позволяет создать свой персональный вариант сервиза из лиможского фарфора. Для оформления тарелок, чашек и сахарниц предлагается два классических мотива Dior: графический узор Cannage и пасторальный Toile de Jouy. Оба связаны с историческим магазином Dior на авеню Монтень в Париже: в интерьере модного салона стояли старинные кресла эпохи Наполеона III с плетением именно такого типа, а стены бутика по распоряжению господина Диора были оклеены обоями с изображением животных на фоне сказочного природного пейзажа. Цветовая гамма Make Me Own Table намного разнообразнее и включает 35 оттенков: от фисташкового зеленого до павлиньего синего, от сиреневого до нежно-розового.

Предыдущая фотография

Фото: Dior

Фото: Dior

Фото: Dior

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Dior

Фото: Dior

Фото: Dior

Новости компаний Все