Дом Dior предлагает услугу кастомизации посуды

Подразделение Dior Maison запустило новый сервис Make Me Own Table, который позволяет создать свой персональный вариант сервиза из лиможского фарфора. Для оформления тарелок, чашек и сахарниц предлагается два классических мотива Dior: графический узор Cannage и пасторальный Toile de Jouy. Оба связаны с историческим магазином Dior на авеню Монтень в Париже: в интерьере модного салона стояли старинные кресла эпохи Наполеона III с плетением именно такого типа, а стены бутика по распоряжению господина Диора были оклеены обоями с изображением животных на фоне сказочного природного пейзажа. Цветовая гамма Make Me Own Table намного разнообразнее и включает 35 оттенков: от фисташкового зеленого до павлиньего синего, от сиреневого до нежно-розового.

