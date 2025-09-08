Уфимский «Салават Юлаев» в гостях выиграл у магнитогорского «Металлурга»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) одержал первую победу в сезоне, обыграв магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 3:2. Встреча состоялась на льду «Арены Металлург».

В предыдущих встречах «Салават Юлаев» проиграл нижегородскому «Торпедо» (3:4), а «Металлург» победил казанский «Ак Барс» (4:3, буллиты).

Первый гол в матче забили «юлаевцы». На пятой минуте встречи в Магнитогорске «юлаевцы» оказались в численном преимуществе — «сталевары» получили командный штраф за нарушение численного состава. Большинство реализовал нападающий Денис Ян. Нападающий Данил Алалыкин, войдя в зону соперника, отпасовал на бравый борт Денису Яну. 77-й номер уфимцев, не сближаясь с воротами, попробовал сделать поперечную передачу, но прострел был прерван защитником. Шайба отскочила от игрока «Металлурга» в створ ворот, ее полет плечом прервал вратарь Александр Смолин. Однако голкипер потерял шайбу из виду, перескочившую к левой штанге — там расторопнее других оказался все тот же Ян, успевший выехать из-за ворот и протолкнуть шайбу между щитками Смолина. Кроме Алалыкина, ассистентом записан защитник Ярослав Цулыгин.

На 13-й минуте сам Ян удалился за задержку клюшкой. «Металлург» реализовать большинство не смог, но спустя семь секунд после выхода пятого полевого игрока «Салавата» сравнял счет. Сделал это нападающий Даниил Вовченко, кистевым броском с левого круга круга вбрасывания замкнувший диагональную передачу Робина Пресса от синей линии. Второй ассистент — Люк Джонсон.

Последние две минуты периода «Салават Юлаев» играл в большинстве «пять на три», но реализовать преимущество не смог.

В середине второго периода «юлаевцы» дважды разыгрывали численное превосходство, но «Металлург» выстоял. А на последней минуте за толчок клюшкой был удален 20-летний форвард уфимцев Артем Набиев. В этот раз магнитогорцы реализовали большинство — за шесть секунд до сирены хозяев вывел вперед казахстанский нападающий Никита Михайлис. После его броска с правого круга вбрасывания шайба попала в Сергея Варлова, попытавшегося заблокировать бросок, и проскочила под ловушкой вратаря Александра Самонова, 2:1. Голевые передачи — на счету Даниила Вовченко и Робина Пресса.

До последней пятиминутки третий период характеризовался равной игрой с удалениями в составах обеих команд. А в начале 16-й минуты «юлаевцам» удалось то, что получилось в первом периоде у «магнитки» — забить через несколько секунд после завершения большинства. Алалыкин, выиграв борьбу в левом углу в зоне «сталеваров», прострелил на правый борт. Канадский новичок уфимцев Джек Родуолд бросил в ближний угол, но голкипер отбил бросок. Тут же Родуолд попытался добить шайбу с острого угла, но и второй щелчок Смолин отбил. Но, как и в случае с первым голом в матче, расторопнее других оказался Денис Ян — он выиграл борьбу у двоих защитников и с острого угла сумел отправить шайбу в правый верхний угол ворот.

Основное время закончилось со счетом 2:2. По броскам в створ лидерами были магнитогорцы (32:25).

В начале овертайма, проходившего в формате «три на три», больше моментов создали хозяева (опасно бросали Денис Силантьев и Роман Канцеров), но точку в матче поставил американский форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский. Алалыкин вошел в зону соперника по левому флангу и, проехав через всю зону вдоль борта, на правом шайбе оставил шайбу подключившемуся к атаке Хмелевскому. Центральный нападающий доехал до правой точки вбрасывания и перекинул щиток голкипера, попав в дальний угол ворот. Ассист также записан на канадского защитника Дина Стюарта.

Для 25-летнего защитника уфимской команды Сергея Варлова игра в Магнитогорске была сотой в Континентальной хоккейной лиге. Все матчи он провел за «Салават Юлаев».

Следующие два матча «Салават Юлаев» проведет против «Автомобилиста»: 12 сентября команды сыграют в Уфе, а 15 сентября — в Екатеринбурге.

Идэль Гумеров