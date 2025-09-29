Художественная жизнь России

Шекспир на Камчатке, Бродский в Москве, Десятников в Нижнем Новгороде, а еще сибирский модерн-арт, отечественный авангард, русский символизм и фортепианные пьесы Дебюсси, сыгранные в четыре руки,— Денис Мережковский рассказывает о самых интересных событиях осени.

Спектакли

L.A.D.

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина

2, 3 октября

Очень скоро исполняется 70 лет Леониду Десятникову, и Нижегородский театр оперы и балета торопится поздравить любимого композитора. Впервые танцевальный вечер, объединяющий работы четырех российских хореографов, Славы Самодурова, Андрея Кайдановского и двух Максимов — Севагина и Петрова, был показан в театре «Урал Опера Балет» четырьмя годами ранее.

Восстановление спектакля можно считать полноценной премьерой, поскольку теперь его исполнят танцовщики нижегородской труппы, а музыку Десятникова — оркестр La Voce Strumentale.

«Ося. Иосиф. Joseph»

Театр имени Вл. Маяковского

11 октября, 10 ноября

Камерный этюд об Иосифе Бродском, придуманный актером Олегом Сапиро для проекта «Ночь театров», настолько удался, что было решено превратить его в полноценный спектакль и включить в репертуар Малой сцены родного для Олега Театра Маяковского. Это лишенный пафоса рассказ о жизни человека, то и дело оказывающегося в разных, иногда вполне экстремальных и безвыходных, положениях. По ходу постановки герой все-таки достигает внутреннего покоя, но только к финалу пьесы.

«Нить»

Геликон-опера

28, 29 октября

Солистка Большого театра Анастасия Винокур в этом году отмечает 40-летие и открывает свой 22-й сезон на балетной сцене премьерой. Спектакль «Нить» посвящен пути танцовщицы со всеми его радостями и горестями. Общую нить через все происходящее на сцене постарается протянуть ученик Андрея Могучего, режиссер Антон Морозов, за хореографию в ответе худрук «Урал Балета» Максим Петров. Вместе с Анастасией на сцену выйдут коллеги по труппе Большого Денис Савин и Александр Водопетов, а также солист МАМТа Артур Мкртчян.

Фестиваль

«Горизонт»

Петропавловск-Камчатский

13—29 октября

По случаю первого сезона театрального фестиваля «Горизонт» в Петропавловск-Камчатский привезут спектакли «Русский крест» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Марины Брусникиной, «Король Лир» в постановке Дениса Бокурадзе из знаменитого новокуйбышевского театра «Грань», «Дорогой мистер Смит» режиссера-выдумщика Алексея Франдетти и многие-многие другие. Идеолог проекта Евгений Миронов не только сыграет на сцене, но и встретится с местными студентами, главными героями других паблик-токов станут режиссеры Дин Итэн и Роман Габриа и драматург Антон Ткаченко.

Концерт

Борис Березовский и Варвара Мягкова

Концертный зал им. П. И. Чайковского

22 октября

Строго говоря, Борис Березовский никогда не был преподавателем Варвары Мягковой — в Московской консерватории пианистка училась в классе профессора Ксении Кнорре, а Борис Вадимович скорее поклонник творчества Варвары и ее наставник. В Большом зале филармонии музыканты объединятся, чтобы сыграть фортепианные произведения Дебюсси. Он — свободно, уверенно и филигранно точно, она — вдумчиво, находя смысл даже в самой незначительной музыкальной фразе.

Выставки

«Виктор Борисов-Мусатов. Ускользающая красота»

Третьяковская галерея

28 ноября — 11 мая

140 картин и предметов графики потребовалось искусствоведу и куратору Евгении Илюхиной, чтобы создать выставку-монографию, посвященную звезде Серебряного века, русскому символисту Виктору Борисову-Мусатову. В залах Инженерного корпуса Третьяковки творчество художника разобьют на главы, а в центр экспозиции поместят произведения, рассказывающие о художественных экспериментах Борисова-Мусатова на стыке живописи и фотографии. Этот проект — идеальное представление о реальности художника, тонко чувствующего то, что происходит за окном.

«Путь к авангарду: диалоги художников в журнале "А-Я"»

Центр «Зотов»До 18 января

«А-Я», парижский журнал о неофициальном советском искусстве, выходил всего семь лет, однако благодаря ему западный мир на рубеже 1970–1980-х впервые увидел работы художников в диапазоне от Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова до Франциско Инфанте и Олега Целкова. Помимо них в издании публиковали художественные заветы и картины Павла Филонова, Казимира Малевича и Эля Лисицкого, таким образом авангардное движение разных периодов вступало в неизбежный диалог — чему и посвящен новый масштабный проект центра «Зотов» и Музея AZ.

XVI Красноярская музейная биеннале

Музейный центр «Площадь мира»

До 15 февраля

«Для чего все? Что впереди? Куда течет "жидкая современность"?» — на эти и другие модернистские вопросы решил ответить комиссар старейшей российской биеннале модерн-арта Сергей Ковалевский, формулируя тему этого года «Музей надежды». Свои инсталляции в рамках одноименного основного проекта представят 18 отечественных музеев, вступивших в диалог с современными художниками. Отдельного внимания заслуживают спецпроекты вроде персональных выставок звезд российского искусства Леонида Тишкова, Александра Слюсарева, Михаила Рогинского и Алексея Шидловского.