Внук де Голля рассказал о желании переехать с женой в Россию

Пьер де Голль, президент Фонда де Голля и внук первого президента Франции Шарля де Голля, заявил о намерении переехать в Россию с женой Наджетой Бенсуики. Об этом он сообщил на встречи со студентами и преподавателями Российского государственного социального университета.

Господин де Голль отметил, что их переезд станет символом дружбы между Францией и Россией. Он также сообщил, что его сын планирует учиться в РГСУ, что, по его мнению, продемонстрирует взаимопонимание между двумя странами.

Пьер де Голль подчеркнул важность продолжения развития отношений между Россией и Францией, особенно в культурной сфере. «Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед»,— сказал он (цитата по ТАСС).