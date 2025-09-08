FT: на Западе обсуждают создание «воздушного щита» на Украине

На Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня, сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Идея заключается в увеличении поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты украинского воздушного пространства от дронов, но не от баллистических ракет.

Гидеон Рахман пишет, что европейские лидеры ищут быстрые и эффективные способы усилить военную поддержку Украине. В частности, рассматривается возможность развертывания авианосцев из Европы для поддержки с моря.

По словам господина Рахмана, эти меры могут способствовать стабилизации ситуации на Украине и приблизить к прекращению огня.