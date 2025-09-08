Telegram-канал «Двач» признали экстремистским в Белоруссии

В Белоруссии признали экстремистской «информационную продукцию» Telegram-канала «Двач». Его внесли в «Республиканский список экстремистских материалов», следует из данных на сайте Министерства информации.

Согласно документу, «Двач» попал в список еще 2 сентября по решению суда Борисовского района Минской области. Почему Telegram-канал признали экстремистским, в документе не уточняется.

«Двач» позиционирует себя как систему форумов для быстрого общения. Как отмечают на сайте «Двача», за время его существования на его ресурсах пользователи разместили более 690 млн публикаций.

С 2021 года в Белоруссии действует уголовное наказание за подписку на Telegram-каналы, признанных экстремистскими. За репост материалов из таких ресурсов может грозить до семи лет лишения свободы.