Нетаньяху анонсировал «главную мощную операцию» в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город в связи с предстоящей наземной операцией. В штабе ВВС он сообщил, что за последние дни израильские силы разрушили 50 высоток в Газе, которые, по его словам, использовало движение «Хамас».

Господин Нетаньяху подчеркнул, что это только начало. «Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции — наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы: <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Утром 8 сентября министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если «Хамас» не сложит оружие.