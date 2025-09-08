Полиция Лондона начала расследование в отношении Бэнкси

Полиция Лондона начала расследование в отношении уличного художника Бэнкси за его новое граффити на здании Королевского суда, пишет The Daily Telegraph.

В лондонском отделении полиции его поступок расценивают как потенциальное «причинение ущерба». Если художника вызовут в суд, он будет обязан публично раскрыть свое имя.

«Здание Королевского суда является памятником архитектуры, и HMCTS (Королевская служба судов и трибуналов.— “Ъ”) обязана сохранять его первоначальный облик»,— сказал газете представитель HMCTS.

На стене Королевского суда художник изобразил судью в парике и мантии, который бьет протестующего. На плакате активиста видны следы крови. Граффити не отсылает к какому-то либо событию, но оно появилось через два дня после акции в поддержку движения Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время этих акций.