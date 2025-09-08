«Новому мэру Курска предстоит совершить практически невозможное»

Курск стоит на пороге судьбоносного выбора, который определит развитие города на годы вперед. По мнению политолога Александра Немцева, в городе запущенна процедура поиска нового главы городской администрации, которая вскрыла системные проблемы, долгое время остававшиеся в тени рутинной работы муниципального аппарата. Возможный добровольный уход исполняющего обязанности мэра Сергея Котлярова создает уникальный прецедент в политической жизни не только города, но и всего региона. Эксперт считает, что решение оставить пост выглядит особенно парадоксальным на фоне острого кадрового голода, поразившего органы власти разного уровня.

Фото: из архива Александра Немцева

Фигура Котлярова, не замешанного ни в одном коррупционном скандале за всю свою продолжительную карьеру, представляет собой редкий пример управленца, сумевшего сохранить профессиональную репутацию в сложных условиях современного муниципального управления. Его потенциальный уход со сцены региональной политики выглядел бы непростительной расточительностью для системы, испытывающей острый дефицит в квалифицированных и чистых кадрах. Логика подсказывает, что такой ценный ресурс вряд ли будет просто отпущен «в свободное плавание» — скорее всего, ему готовят новую, возможно, даже более значимую роль в структуре регионального управления.

Однако ключевой вопрос современного момента заключается даже не в судьбе отдельного чиновника, сколь бы значимым он ни был. Гораздо важнее понять, каким должен быть новый градоначальник, чтобы его руководство пошло на пользу городу и его жителям. Курск остро нуждается не просто в техническом администраторе, а в сильном лидере, обладающем смелостью и политической волей для того, чтобы бросить вызов сложившейся системе муниципального управления. Новому мэру предстоит совершить практически невозможное — повернуть вспять те странные и во многом деструктивные реформы, которые проводились в городском хозяйстве на протяжении последних лет.

Особую тревогу вызывает катастрофическое состояние коммунальной сферы, требующее не косметического ремонта, а полноценной революции. Но для начала этой революции городу необходимо вернуть самый главный ресурс — собственное коммунальное хозяйство. Анализ процессов, происходивших в данной сфере, показывает тревожную тенденцию: под благовидными предлогами повышения эффективности и оптимизации расходов было приватизировано одно городское предприятие за другим. В муниципальной собственности они почему-то считались убыточными, но, перейдя в частные руки, внезапно обрели «второе дыхание», продолжая работать по городским контрактам и сохраняя статус фактических монополистов.

При этом новые собственники демонстрируют поразительную неохоту вкладывать средства в развитие доставшихся им активов, предпочитая выжимать максимум из устаревшей инфраструктуры. Особое беспокойство вызывает то, что процессы приватизации зачастую проводились с прозрачной аффилиацией с конкретными людьми, облеченными властными полномочиями на разных уровнях. Это породило систему, в которой мэрия Курска постепенно превратилась в своеобразную распределительную контору, занимающуюся исключительно разыгрыванием контрактов между своими же бывшими предприятиями.

Сложившаяся модель управления обнаружила свою полную несостоятельность в условиях реальных вызовов. Жестко регламентированные контракты, прописывающие конкретный вид работ до мельчайших подробностей, не оставляют пространства для маневра в ситуациях форс-мажоров, кризисов или аварий. Яркой иллюстрацией абсурдности сложившейся системы стала недавняя история с просьбой навести порядок на одной из городских лестниц — оказалось, что для выполнения такой простой задачи у города нет ни специалистов, ни механизмов оперативного привлечения подрядчиков без длительной бюрократической процедуры.

Этот случай как нельзя лучше характеризует ситуацию коммунального бессилия, в которой оказался Курск. Город буквально зарастает борщевиком, а благоустройство ограничивается лишь центральными улицами, в то время как остальные территории постепенно приходят в запустение. Преодоление этого кризиса станет главным вызовом для нового главы города, которому предстоит найти способ вернуть муниципалитету «рабочие руки» — возможность самостоятельно, оперативно и эффективно решать возникающие проблемы.

Одним из потенциальных путей реформирования могла бы стать глубокая трансформация окружных администраций, чей нынешний формат полностью изжил себя в современных реалиях. Эти структуры сегодня не обладают ни финансовыми ресурсами, ни серьезными полномочиями, что делает их существование во многом формальным. На их базе можно создать крупные окружные коммунальные предприятия многопрофильного типа по аналогии с московскими ГБУ «Жилищник», способные комплексно решать вопросы содержания городских территорий.

Актуальность такого подхода лишь возрастает в свете возможной передачи в ближайшие годы учреждений образования и других социальных объектов в ведение региона. В этом случае именно коммунальная сфера и благоустройство станут основным полем деятельности городских властей. Если же муниципалитет и далее будет лишен собственного коммунального хозяйства, роль мэрии окончательно деградирует до функции по подготовке и заключению договоров, распределению финансовых потоков. С такими задачами мог бы справиться и небольшой аппарат мобильной юридическо-бухгалтерской компании, что, конечно, ставит под сомнение саму необходимость существования разветвленной муниципальной администрации в ее современном виде.