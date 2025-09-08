«Парма» стартовала в турнире в Санкт-Петербурге с поражения

Баскетбольный клуб «Парма» стартовал в Санкт-Петербурге в розыгрыше Кубке Кондрашина и Белова – ежегодном предсезонном турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ «Парма» Фото: ТГ «Парма»

В матче 1/2 финала подопечные Евгения Пашутина уступили со счетом 76:63 казанскому «УНИКСу».

«Сегодня мы постарались задействовать всех игроков. Террелл Картер буквально провел всего одну тренировку вместе с командой, поэтому он сегодня отыграл больше, чтобы у него была возможность быстрее адаптироваться. До регулярного чемпионата остается не так много времени. Джейлен Адамс и Микел Хопкинс провели только один матч с командой в рамках товарищеских игр, они также пока не набрали лучшие физические кондиции и находятся в процессе адаптации. На днях ждем в Перми Брендана Адамса». –прокомментировал итог поединка главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

В матче за третье место пермская команда сыграет завтра с БК «Динамо» (Приморский край).