Электричество в Невинномысске отключат из-за плановых работ

В Невинномысске завтра, 9 сентября, на трех улицах отключат электричество. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

С 13:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в домах №9 и 9А по улице Апанасенко. Более продолжительное ограничение энергоснабжения ожидает жильцов улицы Малиновского (дома с 33 по 69 и с 40 по 84) и переулка Светлого (дома с 10 по 18) — электричество там будет отключено с 8:00 до 17:00.

Константин Соловьев