«Молот» обыграл клуб, выбивший пермяков из плей-офф в прошлом сезоне
В ходе стартового выездного турне чемпионата ВХЛ пермский «Молот» в Челябинске победил «Челмет». Хоккеисты пермской команды в каждом периоде забросили по шайбе. Голы забили Дмитрий Аржавин, Даниил Лапин и Максим Кицын. Хозяева льда отличились лишь под занавес матча, итог поединка 3:1 в пользу «Молота».
Фото: ТГ «Молот»
Напомним «Челмет» выбил пермскую команду из розыгрыша плей-офф в прошлом сезоне.
10 сентября подопечные Альберта Мальгина завершат выездную серию встречей с ХК «Горняк-УГМК».