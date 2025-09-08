Путин направится в Таджикистан с государственным визитом 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Я уверен, что этот визит придаст новый импульс развитию наших многосторонних связей и поможет найти новые направления для сотрудничества»,— добавил господин Панкин (цитата по ТАСС).

По словам господина Панкина, лидеры двух стран играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Он подчеркнул, что их личный пример показывает, как в сложных условиях можно сохранять дружбу.