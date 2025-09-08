Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве 8 сентября открылась масштабная выставка искусства Корейской Народно-Демократической Республики. В экспозиции «КНДР. Страна великого народа» представлено 123 произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосон хва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не демонстрировались за пределами Северной Кореи.

Выставку открыл министр культуры КНДР Сын Чон Гю. В церемонии открытия также приняли участие высокопоставленные российские официальные лица, включая министра культуры Ольгу Любимову и секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу.

«Этот культурный обмен – стратегически важный мост между нашими странами. Выставка не только демонстрирует художественное наследие Кореи, но и подчеркивает взаимное уважение и стремление к развитию межгосударственных отношений через искусство», — заявила Ольга Любимова.

«Искусство – это универсальный язык, который объединяет народы. Мы рады представить российскому зрителю уникальные работы из КНДР, открывающие новые грани культуры этой страны. Проект символизирует наше общее стремление к диалогу и взаимопониманию», – сказала в свою очередь Татьяна Рыбкина, директор музея.

Среди работ есть и совсем новые картины, большинство из которых посвящены участию северокорейских бойцов в освобождении Курской области. Одна из картин носит название «В одном окопе». В августе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «КНДР и Россия сейчас творят историю во имя справедливости, находясь в одном окопе в борьбе за международный мир и стабильность, за достоинство и суверенитет страны».

