В Саратовской области снова выпускают инструменты Bosch под брендом «ЭНГЕЛЬС»

Предприятие «Энгельс Электроинструменты» из Энгельса, Саратовской области, возобновило производство профессионального электроинструмента под брендом «ЭНГЕЛЬС», сообщили в пресс-службе компании. Завод, ранее принадлежавший компании Bosch, начал выпуск углошлифмашин мощностью от 1,9 до 2,6 кВт.

Ранее, в октябре прошлого года, саратовский минпром сообщал, что компания «Севергрупп» выкупила бывший завод Bosch в Энгельсе. В ведомстве заверили, что собственника не повлечет изменений в работе завода.

Теперь же сама компания сообщила, что сохранила коллектив и ключевые компетенции, восстановив парк оснастки. Продукция «ЭНГЕЛЬС» ориентирована на профессионалов, предлагая инструменты с долгим сроком службы по приемлемой цене. Завод производит электродвигатели из локальных комплектующих, что повышает уровень локализации продукции.

В сентябре первые модели поступят в продажу у крупных дистрибьюторов. В планах завода — запуск производства прямошлифмашин, перфораторов и дрелей. Продукция тестируется в жестких условиях для соответствия требованиям промышленности.

Нина Шевченко