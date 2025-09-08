В Георгиевске мотоциклист погиб в столкновении со столбом

В Георгиевске 49-летний мотоциклист скончался после столкновения с опорой линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, водитель АТАКI не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет, где врезался в бетонный столб. Автоинспекторы установили, что погибший мотоциклист имел водительский стаж в 30 лет, не являлся злостным нарушителем правил дорожного движения, в поездке использовал мотошлем. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев