В МАИ разработали методику испытания спутников на выживаемость

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали и внедрили новую методику испытаний космических аппаратов. Она позволяет более тщательно проверить возможности работы спутников в агрессивной среде и увеличить срок их службы до 10–15 лет и более. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба института.

По словам Андрея Надирадзе, заведующего кафедрой, задействованной в испытаниях, новая методика помогает убедиться, что проектные решения верны, а аппараты смогут работать без сбоев даже в сложных условиях космоса. В процессе испытаний ученые оценивают, как солнечные батареи и бортовая аппаратура выдерживают влияние высокоэнергетических частиц, плазмы от электроракетных двигателей и других факторов. Именно на основе полученных данных разрабатываются методы и средства защиты, которые затем внедряются в проектирование спутников.

Для испытаний используются три вакуумные камеры объемом от 2 до 16 м3, позволяющие воспроизвести условия космоса на Земле. В рамках программы «Приоритет 2030» камеры модернизируют, чтобы расширить их возможности и повысить точность измерений.

Как отметили представители МАИ, на базе новой методики и нескольких специализированных программ в институте уже проводят расчеты и испытания для промышленных заказчиков. Параллельно ведутся работы по совершенствованию методики, что в перспективе должно сделать российские спутники более надежными и долговечными.

Дмитрий Сотак