В США обвинили в мошенничестве финансиста, обещавшего доход 15% годовых

Нью-йоркская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве финансисту Полу Ригану. Он обманул более 300 человек, обещая им «гарантированный доход» в 10–15% годовых. Сторона обвинения заявляет, что таким образом Пол Риган собрал в 2023–2024 годах с розничных инвесторов около $50 млн, в том числе пенсионные накопления. Господин Риган обещал им «завышенный и неправдоподобный доход и не раскрывал соответствующую информацию о рисках».

В настоящее время базовая учетная ставка ФРС США составляет 4,5%. В 2023 году в рамках борьбы с инфляцией ФРС четыре раза повышала ставку, доведя ее до максимального уровня за предыдущие 23 года — 5,5%. Следствие полагает, что Пол Риган мог воспользоваться тогдашним новостным фоном о постоянном повышении ставки ФРС и, таким образом, обещал вкладчикам высокий доход, который тем не менее был в два-три раза выше ставки ФРС. Средства собирали два фонда господина Ригана — Yield Wealth и Next Level Holdings. При этом, как позже сообщили американские СМИ, эти фонды вообще не тратили собранные средства на какие-либо финансовые инструменты.

Прокуратура заявила, что схема работала по принципу финансовой пирамиды: часть собранных денег у более поздних клиентов шла на выплату небольших премий более ранним клиентам, что потом использовалось в рекламе. Остальные средства шли исключительно на личное обогащение господина Ригана и сотрудников его фондов, а также на оперативные расходы по продаже «финансовых инструментов»: оплату труда агентам по продажам и т. п.

В настоящий момент местонахождение Пола Ригана неизвестно. Федеральные власти пока не раскрывают пункты обвинения и степень наказания, которое может ему грозить.

Евгений Хвостик