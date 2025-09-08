Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рыбинская теннисистка стала чемпионкой мира

Чемпионат мира по пляжному теннису в Чезенатико (Италия) выиграли Елизавета Кудинова (Самара) и Анастасия Семенова (Рыбинск). Об этом сообщили в Федерации тенниса России.

Фото: Федерация тенниса России

Финал чемпионата прошел 7 сентября. Российская пара обыграла Патрисию Диаз (Венесуэла) и Рафаэлу Миллер (Бразилия). Это первая победа российской женской пары в истории чемпионата мира по пляжному теннису, который проводится с 2009 года.

«Надеюсь, что эта великолепная победа и золото чемпионата мира привлечет внимание к пляжному теннису. Теперь у нас есть две яркие звездочки – Настя и Лиза, спортсменки мирового уровня, у них вся карьера впереди»,— приводит слова тренера Анастасии Семеновой Сергея Назарова издание «Рыбинские известия».

Отметим, что Елизавета Кудинова начинала свою карьеру тоже в Рыбинске.

Алла Чижова

