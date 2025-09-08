Предпринимателя в Краснодаре обвиняют в покупке негодного оборудования для школ

Октябрьский райсуд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении поставщика цифрового оборудования для общеобразовательных учреждений, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По данным краевой прокуратуры, предприниматель приобрел для школ оборудование ненадлежащего качества, нанеся бюджету ущерб в сумме 13,6 млн руб.

Фигурантом уголовного дела является 44-летний житель Екатеринбурга. Обвинение утверждает, что злоумышленник, являясь гендиректором коммерческой организации, в период с 18 мая по 3 июня 2020 года заключил восемь муниципальных контрактов с общеобразовательными учреждениями Краснодарского края на поставку мобильных классов с цифровыми лабораториями. После того как оборудование было смонтировано, выяснилось, что поставленная предпринимателем техника не соответствует требованиям технического задания, а ее цена намного ниже указанной в контракте.

Фамилию фигуранта дела в прокуратуре Краснодарского края не уточняют. В случае признания подсудимого виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа в сумме до 1 млн руб.

Анна Перова, Краснодар