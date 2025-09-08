ФК «Урал» и «Нефтехимик» сыграли вничью в Екатеринбурге

Футбольный клуб «Урал» и «Нефтехимик» (Нижнекамск) сыграли вничью в рамках девятого тура Первой лиги Pari. Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:1 (1:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч девятого тура Первой лиги Pari между футбольным клубом «Урал» и «Нефтехимиком» (Нижнекамск)

Фото: ФК «Урал» Матч девятого тура Первой лиги Pari между футбольным клубом «Урал» и «Нефтехимиком» (Нижнекамск)

Фото: ФК «Урал»

В начале первого тайма полузащитник «Урала» Роман Акбашев открыл счет, но за минуту до перерыва защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов его сравнял.

ФК «Урал» в результате набрал 20 очков и пока сохранил лидерство в турнирной таблице. У «Факела» из Воронежа 19 очков, но игра в запасе.

В десятом туре ФК «Урал» сыграет 15 сентября в гостях у «Уфы».

Николай Яблонский