В Севастополе отменят школьные занятия в дни голосования

Власти Севастополя решили отменить занятия в школах и других образовательных учреждениях в дни основного голосования на выборах, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«12 и 13 сентября будут неучебными днями в школах, учреждениях СПО и учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования и науки. В эти дни вместо уроков будут организованы культурные, спортивные и другие мероприятия. Обо всех организационных решениях работники учреждений образования сообщат детям и родителям в чатах»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября. Основное голосование состоится 12–14 сентября. По данным Севизбиркома, в городе-герое будут работать 187 участковых избирательных комиссий, оснащенных КОИБами. Кроме того, УИК открыли в городской больнице №1, на кораблях и судах. Также 14 участков образованы в Москве и еще четыре — в зоне СВО для военнослужащих—жителей города.

В Севастополе на пост губернатора претендуют пять человек. Кроме действующего главы города Михаила Развожаева («Единая Россия») зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина («Новые люди»).

Александр Дремлюгин, Симферополь