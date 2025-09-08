Ярославский министр объяснила необходимость объединения театров

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова встретилась с коллективами театра кукол, театра юного зрителя и камерного театра для обсуждения объединения. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подписано постановление об объединении трех театров в одно юридическое лицо. Процесс реорганизации завершится до конца 2025 года. 8 сентября региональные СМИ сообщили об обращении артистов театров, которые обеспокоены изменениями. Сотрудники переживают, что после объединения их театры утратят самостоятельность и возможность привлечения средств из федерального бюджета, а сокращение технического персонала может привести к проблемам во время спектаклей. Напомним, что все три театра располагаются в одном здании.

Министр культуры региона Ирина Ширшова считает, что единая административно-управленческая структура позволит более оперативно заниматься вопросами, связанными с эксплуатацией здания, закупкой оборудования, использованием транспорта, а также упростит документооборот.

«Реорганизация не коснется артистов и специалистов узкой компетенции, они все сохранят свои рабочие места. Кроме того, будут добавлены новые ставки актеров»,— подчеркнула госпожа Ширшова.

В правительстве области заверяют, что театры сохранят свою индивидуальность: у каждого будет свой сайт, своя концепция и свой репертуар. Министр культуры пояснила, что результатом реорганизации станет «сильное, конкурентоспособное театральное объединение».

Алла Чижова