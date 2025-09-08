Чем известен академик Евгений Федосов

8 сентября стало известно, что в возрасте 97 лет скончался военный конструктор Евгений Федосов. Чем известен разработчик управляемых ракет и систем управления авиационной техники — в справке “Ъ”.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Военный конструктор Евгений Федосов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Евгений Александрович Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952 году окончил Московское высшее техническое училище (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана).

В 1953 по 1954 год — старший лаборант, а с 1954 по 1956 год — аспирант МВТУ им. Н. Э. Баумана. После окончания института с 1956 по 1959 год работал на инженерных должностях в НИИ-2, занимающемся разработкой авиационных систем и созданием управляемых ракет (ныне ФАУ «ГосНИИАС»). С 1959 по 1970 год был заместителем руководителя института. С 1979 года — член-корреспондент АН СССР по Отделению механики и процессов управления. В 1984 году избран академиком АН СССР. С 1970 по 2006 год — директор и генеральный директор ФАУ «ГосНИИАС». С 2006 года — его научный руководитель. С 2010 года — член Наблюдательного совета и заместитель генерального секретаря Союза авиапроизводителей России.

Специалист в области процессов управления авиационной техникой (военной и гражданской), систем управления боевых режимов военных самолетов и авиационного вооружения. Участвовал в разработке всех поколений ракет класса «воздух-воздух», высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования. Разрабатывал системы управления вооружением самолетов Су-24М, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, а также вертолета Ми-24. Под его руководством и при его непосредственном участии разрабатывались ЗРК «Даль», «Оса», «Круг», «Куб», С-125 «Нева» и С-300. Был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160.

Работал завкафедрой МФТИ и МИРЭА. Автор около 250 научных работ и более 10 монографий по теории и системам управления вооружением, навигации и управлению воздушным движением.

Закрытым указом удостоен звания Героя Социалистического Труда (1983). Награжден двумя орденами Ленина (1971, 1983) и стал лауреатом Ленинской премии (1976). В новой России награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2004) II (2019) и I (2024) степени, орденом Почета (2011) и орденом «За честь и доблесть» (2003).

Доктор технических наук, тема диссертации — «Системный анализ, управление и обработка информации», профессор. Автор книги «Моя жизнь в авиации. Записки академика» (2019) об истории развития боевой авиации и систем вооружения в послевоенный период.