В Тюмени 12 сентября откроется выставка работ Пабло Пикассо

В Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 12 сентября состоится открытие выставки «Пабло Пикассо: Художник среди поэтов», сообщил департамент культуры Тюменской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Работа Пикассо из коллекции PS Gallery

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В экспозиции будет представлено более 100 оригинальных работ художника разных периодов творчества из частного собрания Павла Башмакова, который в 2010 году основал в Санкт-Петербурге галерею современного искусства PS Gallery (с 2023 года — Bashmakov Gallery). Среди них: гравюры к «Метаморфозам» Овидия, офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака, цинкографии к «Песне мертвых» Пьера Реверди.

«Зрителей ждет не только знакомство с подлинными произведениями Пикассо, но и возможность оказаться в уникальном мультимедийном пространстве»,— отметили в департаменте культуры.

Пабло Пикассо (1881-1973) — испанский художник, один из основоположников кубизма. Родился в Испании, но большую часть жизни прожил во Франции. Автор более 20 тыс. работ. Среди его известных картин: «Герника», «Авиньонские девицы», «Семья комедиантов», «Любительница абсента», «Девочка на шаре», «Портрет Амбруаза Воллара». В России его работы находятся в Пушкинском музее (Москва) и в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

В 2024 году Павел Башмаков представлял в Тюмени проект «Шедевры мастеров Парижской школы». Экспозиция состояла из работ Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и других. Большинство работ было представлено в технике графики и рисунка.

Есуман Ислонова