Нижегородского слесаря нашли мертвым на стройке египетской АЭС

Нижегородская трудовая инспекция начала расследование несчастного случая со слесарем филиала ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» (Нижний Новгород). По данным инспекции, тело слесаря без признаков жизни было найдено в туалетной комнате административно-бытового комплекса на строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть. Трудовая инспекция выясняет все обстоятельства произошедшего и связь смерти слесаря с производственными работами, которые он выполнял.

Андрей Репин